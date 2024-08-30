Такого не будували навіть до війни: в одній з областей стартує великий проєкт

В Україні навіть попри війну продовжується будівництво будинків, доріг та інших об’єктів інфраструктури. Деякі з них є стандартними та заздалегідь запланованими, тоді як інші стануть справжнім сюрпризом. Наприклад, наразі анонсовано проєкт аналогів якому в Україні немає. Це європейська колія, яка з’єднуватиме Ужгород та Чоп. Про те, що невдовзі розпочнеться її будівництво повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про проєкт?

Ужгород стане першим українським містом, яке матиме колію, що з’єднує його з Європою. Загалом проєкт передбачає будівництво колії завдовжки 22 кілометри. Її особливістю буде те, що вона повністю відповідатиме європейським стандартам. Також паралельно проводитимуть реконструкцію штучних споруд та інженерного забезпечення. Колія буде оснащена двостороннім напівавтоматичним блокуванням.

“Компанія на дільниці Чоп – Ужгород розпочала комплекс робіт з підготовки земельного полотна до укладення євроколії 1435 мм. Для цієї дільниці залізничники наразі збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку“, – розповіли в “Укрзалізниці”.

Наразі вже відбувається зачищення ділянки від чагарників та проведено ремонт колії №2 станції Струмківка. Саме по ній планують доставляти на будівництво всю необхідну техніку та матеріали.

Наразі також відомо, що реалізація даного проєкту коштуватиме 1,3 мільярда гривень, однак половину суми фінансує міжнародний фонд.

“Укрзалізниця” отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році“, – йдеться в повідомленні.

Ужгород матиме пряме сполучення з багатьма європейськими містами

Завдяки цій колії Ужгород матиме пряме сполучення з Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

“Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС. Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС“, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.