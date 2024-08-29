Ціни на овочі різко зміняться: аграрії поділилися першими результатами цьогорічного врожаю

В Україні розпочинається сезон збору врожаю. Вже зібрали пшеницю, на черзі й інші культури, а також овочі: картопля, морква, буряк тощо. Аграрії розповідають, що цьогорічний врожай доволі хороший. Вдається збирати всього значно більше ніж у попередні роки. Все через те, що було зроблено чимало висновків й під засадження певних культур та овочів було виділено більше землі. Також чималий внесок у розвиток аграрної галузі зробила державна програма з підтримки фермерів. Все це дозволить уникнути різких стрибків на овочі, як це бувало у минулому.

Овочі ще й подешевшають

Так запевняє директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко.

Він каже, що до весни овочів в Україні має бути більш ніж достатньо. Ба більше, вони мають коштувати значно менше ніж торік, адже фермери зібрали набагато більше всіляких культур.

Суттєво збільшили площі для посіву у центральних та західних регіонах України. Завдяки цьому, овочами буде забезпечено не лише українців. Сьогодні експерти бачать й чималий потенціал для експорту, що звісно добре вплине як на дохід самих аграріїв, так і на державний бюджет.

Як держава підтримує фермерів?

Як зазначив Кравченко, сьогодні діє одразу декілька програм для підтримки сільськогосподарського сектору. Для прикладу, держава компенсувала фермерам витрати на спеціальні зрошувальні системи. Через сильні засухи та спекотне літо без додаткового зрошення значна частина врожаю могла бути втрачена.

Також сьогодні існує програма “єРобота” в рамках котрої держава фінансово підтримує фермерів, що створюють робочі місця. Мова здебільшого про вирощування овочів в теплиці, де за ними потрібен постійний догляд, а потім і вчасний збір.

Ці та інші державні програми діятимуть й надалі, щоб підтримувати вітчизняний бізнес, а разом з ним й економіку.