С 1 сентября начнется первый этап удорожания горючего: сколько теперь будет стоить заправить автомобиль?

Уже с 1 сентября цены на горючее на украинских АЗС снова вырастут. Увеличение стоимости бензина, дизеля и газа наблюдалось неоднократно. Были периоды, когда горючее и дешевело, однако начинается его несколько этапное подорожание. Известно, что акцизы на горючее будут повышать несколько раз до 2028 включительно. Первый этап состоится уже 1 сентября, и по его результатам ожидается, что бензин и дизель вырастут в цене примерно на 2-3 гривны, в то время как сжиженный газ сразу на 5 гривен. Некоторые эксперты уже прокомментировали это и выражают существенное недовольство такими действиями Правительства. Своим мнением, например, поделился директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Омельченко считает повышение акциза неверным решением

“Тактично мы выигрываем, а стратегически сомневаюсь, что будет какой-то положительный результат, поскольку во время войны, во время очень сложной ситуации в экономике, на мой взгляд, повышение налогов, при чем на такой чувствительный товар, как горючее, не лучший путь к наполнению бюджета”, — отмечает Владимир.

Он говорит, что подорожание горючего снизит платежеспособность населения и отразится на других товарах. Также это спровоцирует рост инфляции. Все потому, что горючее можно приравнять к продуктам питания и к товарам первого потребления, а значит, его подорожание существенно ударит по кошелькам украинцев.

Омельченко заявляет, что лучше было бы следовать опыту США и Великобритании, которые во время Второй мировой войны избрали совсем другой метод наполнения государственного бюджета.

«Из опыта мы знаем, что когда страны находятся в войне, например опыт Великобритании или Соединенных Штатов во Второй мировой войне, то в такой ситуации они не увеличивали налоги, а занимались другими методами наполнения бюджета. Это, прежде всего, “метод количественного смягчения”. И я думаю, что этот метод гораздо более эффективен”, – рассказывает эксперт.

Кроме того, он добавляет, что восполнить пробелы в бюджете можно было бы улучшением администрирования НДС, а также налога на многих сетях АЗС.