У ТЦК експериментують з новими методами пошуку військовозобов’язаних: «загубитися» в державних реєстрах не вдасться

В ТЦК незабаром почнуть застосовувати новий підхід до мобілізації. Тепер чоловікам призовного віку буде значно важче уникнути виконання свого військового обов’язку. Про деталі нової методики пошуку призовників розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

Дані про військовозобов’язаних будуть як «на долоні»

Як зазначила пані Катерина, уряд вже прийняв постанову про запровадження експериментального проекту, який полягає на зведені даних з різних реєстрів. Зокрема він передбачає автоматичну перевірку даних про усіх чоловіків від 16 до 60 років та їх актуалізацію із використанням даних Мін’юсту, Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Застосування такого методу, за словами нардепки, значно полегшить роботу ТЦК та зменшить кількість помилок, пов’язаних із використання застарілих персональних даних. Зокрема йдеться про так звані «мертві душі» – людей, що померли, але їх родичі все одно регулярно отримують повістки. Також порівняльний аналіз кількох державних реєстрів дозволить одразу викреслювати зі списку призовників осіб, які зараз знаходяться у в’язниці або ж уже давно виїхали за кордон.

Що зміниться для чоловіків призовного віку

Більш детально про практичну сторону впровадження в життя нового проекту уряду розповів адвокат Андрій Межирицький, який спеціалізується на питаннях мобілізації. За його словами, буде створений механізм обміну інформацією між реєстром Держміграційної служби та реєстром «Оберіг».

Як відомо Державна міграційна служба відповідає за видачу паспортів і, відповідно, першою отримує інформацію про втрату людиною громадянства, відбуття тюремного покарання чи смерть. Таким чином військомати зможуть не тільки викреслювати зі своїх списків емігрантів, в’язнів та померлих, а також отримувати інформацію про осіб, яких немає в реєстрі «Оберіг», формуючи так звані «червоні списки» ухилянтів. Зокрема до «червоних списків» ТЦК потраплять чоловіки, що підлягають мобілізації, але досі не уточнили свої дані.

Варто зазначити, що, згідно з новим проектом, актуалізації підлягатимуть дані юнаків починаючи від 16 років. Адже саме в цьому віці їх приписують до відповідного військомату та видають приписне свідоцтво.