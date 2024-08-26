Деяким ВПО призначать додаткові виплати: хто їх отримає

Міністерство соціальної політики України розробило нову програму для підтримки громадян, що змушені були переїхати через воєнні дії. Зокрема переселенці похилого віку та ВПО з інвалідністю отримуватимуть додаткові виплати. Проте отримані ними кошти матимуть чітке призначення. Їх можна буде витратити лише на оплату стаціонарного догляду, тобто послуг соціальних працівників.

Такою новиною у ефірі телемарафону «Єдині новини» поділився член Комітету з питань прав людини Сергій Козир. Нардеп пояснив, що наразі ця програма працюватиме у експериментальному режимі. Її місією стане надання внутрішньо переміщеним особам послуги підтриманого проживання у цілком новому форматі.

Як отримати гроші на оплату послуг доглядальниці

Щоб отримати кошти на послуги соціальних працівників ВПО, що потребують таких послуг, повинні подати заяву до органу місцевого самоврядування населеного пункту, у якому проживають. Зробити це можна буде не лише в письмовому, а й в електронному вигляді, що безумовно є зручною опцією для осіб із низькою мобільністю.

Далі переселенцю запропонують укласти договір з надавачем соцпослуг, після чого на його рахунок почнуть регулярно надходити кошти на оплату цих послуг. Гроші виплачуватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю безпосередньо на банківську карту переселенця. Отримавши ці кошти, ВПО зможуть власноруч оплачувати послуги доглядальниці.

Експериментальний проект Мінсоцполітики, спрямований на допомогу переселенцям, які не можуть подбати про себе самостійно, вимагатиме також деяких зусиль від органів місцевого самоврядування. Зокрема від них вимагатимуть створення відповідних організацій недержавної чи комунальної власності зі штатом доглядальниць. Працівники цих організацій власне й надаватимуть місцевим жителям послуги підтриманого проживання.

Варто зазначити, що створюючи такі організації місцеві органи влади не лише забезпечать надання необхідної допомоги переселенцям похилого віку та інвалідам. Вони також створять нові робочі місця для ВПО, які із переїздом втратили джерело доходу.