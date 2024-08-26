Для українських супермаркетів закон неписаний: торгові заклади не замислюючись порушують права покупців

Працівники українських магазинів, супермаркетів та інших закладів торгівлі не можуть вимагати у покупців оплату за випадково пошкоджений товар. Усе, що в їхніх повноваженнях – це зафіксувати сам факт пошкодження. Натомість вся матеріальна відповідальність покладається на власника майна, яким є магазин.

Про це йдеться у статті 17 закону «Про захист прав споживачів». Зокрема там зазначено, що покупця не можна змусити придбати товар, який має неналежну якість або просто йому не потрібен. Проте це правило діє лише в тому випадку, коли псування харчового продукту чи іншого товару сталося ненавмисне.

Це правило підтверджує також стаття 323 Цивільного кодексу України. Згідно з її приписами відповідальність за випадкове псування чи знищення товару цілком і повністю несе його актуальний власник. Тож якщо покупець випадково зачепив пляшку молока і вона розбилася, уся матеріальна відповідальність за нанесену шкоду лягає на магазин чи супермаркет, у якому це сталося. Адже на момент псування товару покупець ще не був його власником.

Що робити, коли вас змушують заплатити за пошкоджений товар

По-перше потрібно наголосити продавцю, що ви не зобов’язані платити та вказати на відповідний пункт у законодавстві. Якщо ж працівник торгового закладу продовжує наполягати на оплаті, варто викликати поліцію.

У будь-якому разі самостійно стягувати платню за випадково розбитий чи у інший спосіб пошкоджений товар ані продавці, ані інші працівники торгового закладу не можуть. Спершу їм доведеться довести провину покупця в суді.

Що робити, якщо продавець відмовляється брати певні купюри

Вимога заплатити за зіпсований товар – це лише один з гріхів українських магазинів та супермаркетів. Ще однією проблемою, яка турбує споживачів, є відмова касирів приймати монети та купюри певних номіналів. Аргументуючи свою відмову відсутністю решти, продавці часто ставлять клієнтів у дуже незручне положення, подекуди змушуючи переплачувати за той чи інший товар.

У цьому випадку закон також на боці споживача. Відсутність дрібних грошей у касі – це зовсім не ваша проблема. Усю відповідальність за прийом оплати та видачу решти покупцю несе лише касир. Тож якщо у вас просять розміняти гроші перед здійсненням оплати, або ж відмовляються дати решту через відсутність у касі грошей відповідного номіналу, потрібно негайно звернутися до керівництва торгового закладу та за потреби скласти скаргу на нерадивого працівника.