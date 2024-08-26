Експерти розповіли, як діяти, а чого категорично не можна робити, якщо в приміщення залетів кажан
Дуже часто трапляються ситуації коли в будинок, або квартиру залітають летючі миші. Самі по собі ці тварини не є надто небезпечними, чи агресивними. Вони не нападають цілеспрямовано на людей з метою вкусити, чи причинити шкоду. Однак, можуть випадково влетіти у вас, якщо відчуватимуть страх і метушитимуться по кімнаті. Небезпечно це тим, що миша може вас подряпати,й заразити якоюсь інфекцією, переносниками якої вони часто є. Саме через це з кажанами потрібно бути обережними та дотримуватись чіткого алгоритму дій, якщо вони залетіли у ваше помешкання.
Ось, як потрібно діяти
Спочатку виведіть з приміщення тварин, які можуть захотіти вполювати кажана. В першу чергу це стосується кішок, однак забрати з кімнати варто й собак, чи інших тваринок.
Далі, робите наступне:
- Не потрібно створювати зайву метушню, і пробувати зловити літаючого кажана, адже це майже неможливо. Почекайте поки він сяде на якусь поверхню та заспокоїться.
- Перш ніж пробувати спіймати летючу мишу одягніть якісь цупкі рукавиці, та светр з довгими рукавами, щоб кажан ненароком вас не подряпав, якщо полювання на нього буде не вдалим.
- Візьміть якусь ємність, це може бути пластиковий контейнер, картонна коробка, чи щось схоже, й спробуйте саме цим зловити кажана притиснувши коробку до стіни.
- Далі візьміть картон і спробуйте акуратно просунути його між стіною та посудиною, щоб не дати кажану можливість втекти.
- Винесіть кажана на вулицю й поставте на щось високе: дерево, паркан тощо. Переконайтесь, що летюча миша не стане здобиччю інших тварин.
Також експерти кажуть, що не можна просто викидати кажана з вікна, особливо якщо ви живете не на першому поверсі, адже тоді він може просто розбитися об землю та померти.
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