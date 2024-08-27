Стало известно, куда направлены круглые антенны на мобильных башнях и идет ли от них вредное излучение

Рассматривая башни мобильной связи, часто на них можно увидеть круглые антенны. На одной башне их может быть сразу несколько и направлены они в разные стороны. Многим известно, что для передачи сигнала используются стандартные прямоугольные антенны, а для чего нужны круглые? И имеет ли значение то, в каком направлении они прикреплены или с какой стороны башни? Спойлер – имеет.

Круглые антенны выполняют важную функцию

Мобильную связь и интернет не может обеспечить только одна башня. Их много — у каждого мобильного оператора тысячи башен по всей стране, и очень много в пределах одного какого-то региона. Например, одна башня дает более или менее нормальную связь в радиусе 50 километров, или немного больше. Кроме того, башни также контролируются центром связи и каждую новую башню нужно к нему подключать.

Лучшим решением для быстрого, бесперебойного и надежного сигнала является оптоволоконное волокно. Однако прокладывать его к каждой башне очень дорого, долго и иногда сложно. В качестве альтернативы провайдеры могут использовать те же круглые антенны. То есть радиоканалы или радиорелейные линии связи.

Чтобы между двумя башнями была связь, нужно на обеих башнях установить одинаковые круглые антенны. Также они должны крепиться так, чтобы смотреть друг на друга. Если угол наклона будет хоть немного другим, хорошей связи не будет.

Оказывают ли эти антенны негативное влияние на людей?

Многих интересует факт наличия вредного излучения, ведь считается, что эти релейные антенны могут его производить. Эксперты отмечают, что для того, чтобы снизить вредное влияние на население, такие антенны крепят на значительной высоте. Кроме того, любое излучение обезвреживают зеленые насаждения и фасады многоэтажек, поэтому людям не стоит об этом волноваться.