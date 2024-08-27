Стало відомо, куди направлені круглі антени на мобільних вежах і чи йде від них шкідливе випромінювання

Розглядаючи вежі мобільного зв’язку часто на них можна побачити круглі антени. На одній вежі їх може бути відразу декілька й направлені вони у різні сторони. Багатьом відомо, що для передачі сигналу використовуються стандартні прямокутні антени, а для чого тоді потрібні круглі? І чи має значення те, у якому напрямку вони прикріплені, чи з якої сторони вежі? Спойлер — має.

Круглі антени виконують важливу функцію

Мобільний зв’язок та інтернет не може забезпечити лише одна вежа. Їх є багато — у кожного мобільного оператора тисячі веж по всій країні, та дуже багато в межах одного якогось регіону. Для прикладу, одна вежа дає більш менш нормальний зв’язок в радіусі 50 кілометрів, чи трошки більше. Окрім цього, вежі також контролюються центром зв’язку й кожну нову вежу потрібно до нього під’єднувати.

Найкращим рішенням для швидкого, безперебійного і надійного сигналу є оптоволоконне волокно. Однак, прокладати його до кожної вежі дуже дорого, довго та інколи складно. Як альтернативу провайдери можуть використовувати ті самі круглі антени. Тобто радіоканали або радіорелейні лінії зв’язку.

Щоб між двома вежами був зв’язок, потрібно на обох вежах встановити однакові круглі антени. Також вони повинні кріпитись так, щоб “дивитись” одна на одну. Якщо кут нахилу буде бодай трішки іншим, хорошого зв’язку не буде.

Чи мають ці антени негативний вплив на людей?

Багатьох цікавить факт наявності шкідливого випромінювання, адже вважається, що саме ці релейні антени можуть його виробляти. Експерти зазначають, що для того, аби знизити шкідливий вплив на населення такі антени кріплять на значній висоті. Окрім цього, будь-яке випромінювання знешкоджують зелені насадження та фасади багатоповерхівок, тож людям не варто про це хвилюватися.