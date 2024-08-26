Европейские политики предполагают, кто может стать следующим в очереди на арест после Павла Дурова

На днях все мировые таблоиды и международные СМИ пестрели заголовками об аресте основателя Telegram Павла Дурова. Данное событие получило большой резонанс и всколыхнуло людей разных рас и национальностей. Большинство единогласно утверждают, что речь идет об ущемлении демократии и посягательствах на свободу людей. Ведь телеграмм — это единственный мессенджер, чаты в котором зашифрованы, а значит, к ним никто не имеет доступа, кроме непосредственно владельцев. Об аресте Дурова говорят без преувеличения все, а некоторые европейские политики уже предполагают, кто может стать следующим.

Резко выразились в Италии

Прокомментировали арест Дурова в Италии. Там свое мнение на этот счет высказал министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини. Он считает, что случившееся недопустимо, а еще размышляет, что следующим в очереди на арест может стать Илон Маск.

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к режиму. Давайте поприветствуем свободу, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Большой и неудобный Илон Маск?» — сказал Сальвини на своих страницах в социальных сетях.

Что касается самого Маска, то он тоже не обошел эту ситуацию, и прокомментировал ее затронув Конституцию США. Там как раз внесли поправки о свободе слова, что Маск не мог иронически не отметить.

«Вот вам реклама Первой поправки. Она очень убедительна», – написал Маск. Также он добавил, что в 2030 году в Европе, вероятно, будет введена смертная казнь за мемы.

Также одним из первых прокомментировал арест американский журналист Такер Карлсон.

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось контролировать его социальную сеть Telegram. Но, наконец, это не Путин арестовал его за предоставление возможности выражать свободу слова. Его бросила в тюрьму западная страна, союзник администрации Байдена и полный энтузиазма член НАТО. Эту ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме: живое предупреждение каждому владельцу платформы, отказывающейся цензурировать правду по требованию правительств и специальных служб. Мрак быстро сгущается над некогда свободным миром», — заявил Карлсон.

Кратко об аресте Дурова

Его арестовали 24 августа во французском аэропорту “Ле Бурже”, когда он выходил из частного самолета. Ордер на арест, как пишут в СМИ, был издан за несколько минут до того, как Дуров приземлился во Франции. Сколько Дурова будут содержать под стражей, пока неизвестно, также не сообщают и точную причину его задержания.