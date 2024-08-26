Європейські політики припускають, хто може стати наступним в черзі на арешт після Павла Дурова

Днями всі світові таблоїди та міжнародні ЗМІ рябіли заголовками про арешт засновника Telegram Павла Дурова. Дана подія набула великого резонансу й сколихнула людей різних рас та національностей. Більшість одноголосно стверджують, що мова про ущемлення демократії та зазіхання на свободу людей. Адже телеграм — це чи не єдиний месенджер, чати у якому зашифровані, а отже до них ніхто не має доступу, окрім безпосередньо власників. Про арешт Дурова говорять без перебільшення всі, а деякі європейські політики вже припускають, хто може стати наступним.

Різко висловилися в Італії

Прокоментували арешт Дурова в Італії. Там свою думку з цього приводу висловив міністр транспорту та інфраструктури Італії, віцепрем’єр країни Маттео Сальвіні. Він вважає, що те, що трапилося є неприпустимим, а ще розмірковує, що наступним у черзі на арешт може стати Ілон Маск.

«У Європі ми вже підійшли до цензури, до режиму. Вітаймо свободу, думки і слова. Кому заткнуть рота наступним? Великий і незручний Ілон Маск?» — припустив Сальвіні на своїх сторінках у соціальних мережах.

Щодо самого Маска, то він теж не оминув цю ситуацію, й прокоментував її зачепивши Конституцію США. Там якраз внесли поправки про свободу слова, що Маск не міг іронічно не відзначити.

«Ось вам реклама Першої поправки. Вона дуже переконлива», — написав Маск. Також він додав, що у 2030 році у Європі ймовірно введуть смертну кару за меми.

Також, одним з перших прокоментував арешт американський журналіст Такер Карлсон.

«Павло Дуров залишив Росію, коли уряд спробував контролювати його соціальну мережу Telegram. Але, зрештою, це не Путін заарештував його за надання можливості висловлювати свободу слова. Його кинула за ґрати західна країна, союзник адміністрації Байдена та повний ентузіазму член НАТО. Цю ніч Павло Дуров проведе у французькій в’язниці: живе попередження кожному власнику платформи, яка відмовляється цензурувати правду на вимогу урядів та спеціальних служб. Морок швидко згущується над колись вільним світом», – заявив Карлсон.

Коротко про арешт Дурова

Його заарештували 24 серпня у французькому аеропорту “Ле Бурже” коли він виходив з приватного літака. Ордер на арешт, як пишуть у пресі, було видано за кілька хвилин до того, як Дуров приземлився у Франції. Доки Дурова триматимуть під вартою — поки невідомо, також не повідомляють й точну причину його затримання.