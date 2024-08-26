Кинологи рассказали, к каким собакам никогда нельзя подпускать своего любимца во время прогулки

Владельцы собак знают, что ежедневная прогулка с ними – это непременный атрибут. Более того, с некоторыми собаками нужно гулять долго, а еще по несколько раз в день. Так или иначе, в парке или в других общественных местах можно встретить и ряд других собачников, которые тоже выгуливают своих четырехлапых. Иногда хозяева позволяют собакам познакомиться и играть вместе, если они кажутся им с первого взгляда дружелюбными и не агрессивными. Однако кинологи говорят, что порой это может привести к плачевным результатам. Некоторых собак следует остерегаться независимо от породы.

К кому нельзя подпускать своего любимца?

Конечно, не стоит знакомить маленьких собачек с какими-то бойцовскими породами или вообще собак, которые априори не дружелюбны и агрессивно настроены к себе подобных.

Однако держаться в стороне нужно и если вы заметили следующее:

Чрезмерная эмоциональность. Это касается как вашего любимца, так и чужих. Даже если собака вроде бы выражает радость и положительные эмоции, но их слишком много, лучше увести ее куда-то подальше от других четырехлапых. Собак противоположного пола. Особенно это касается некастрированных животных, в которых могут в любой момент проснуться половые инстинкты. Страх. Если вы видите, что ваша собака боится других, или же наоборот, чужая начинает трястись глядя на вашу – лучше выберите для прогулки другой маршрут. Для многих собачек, редко контактирующих с другими животными, такое неожиданное и не всегда желаемое знакомство может провоцировать только стресс. Абсолютно всем четырехлапым стресс нежелателен и негативно отражается на их здоровье.

Также кинологи советуют осторожно обращаться с собаками, которые на первый взгляд слишком дружелюбны и хотят знакомиться со всеми подряд. Их чрезмерная эмоциональность также может спровоцировать излишний стресс у вашего любимца, особенно если у него совсем другой характер.