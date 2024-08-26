Кінологи розповіли, до яких собак ніколи не можна підпускати свого улюбленця під час прогулянки

Власники собак знають, що щоденна прогулянка з ними — це неодмінний атрибут. Ба більше, з деякими собаками потрібно гуляти довго, а ще по кілька разів на день. Так чи інакше, в парку, чи інших громадських місцях можна зустріти й низку інших собачників, які теж вигулюють своїх чотирилапих. Інколи господарі дозволяються собакам познайомитися та гратися разом, якщо вони здаються їм з першого погляду дружелюбними та не агресивними. Проте кінологи кажуть, що деколи це може призвести до плачевних результатів. Деяких собак потрібно остерігатись незалежно від породи.

До кого не можна підпускати свого улюбленця?

Звісно, не варто знайомити маленьких собачок з якимись бійцівськими породами, чи загалом собак, які апріорі не є дружелюбними та агресивно налаштованими до собі подібних.

Однак, триматись осторонь потрібно і якщо ви помітили наступне:

Надмірну емоційність. Це стосується як вашого улюбленця, так і чужих. Навіть якщо собака начебто висловлює радість та позитивні емоції, але їх надто багато, краще відвести її кудись подалі від інших чотирилапих. Собак протилежної статі. Особливо це стосується некастрованих тварин у яких можуть в будь-який момент прокинутись статеві інстинкти. Страх. Якщо ви бачите, що ваша собака боїться інших, або ж навпаки, чужа починає трястися дивлячись на вашу — краще оберіть для прогулянки інший маршрут. Для багатьох собачок, які рідко контактують з іншими тваринами таке неочікуване та не завжди бажане знайомство може провокувати лише стрес. Абсолютно всім чотирилапим стрес є небажаним й негативно відображається на їхньому здоров’ї.

Також кінологи радять обережно поводитися з собаками, які, на перший погляд, надто дружелюбні й хочуть знайомитися з усіма підряд. Їхня надмірна емоційність також може спровокувати зайвий стрес у вашого улюбленця, а особливо якщо у нього зовсім інший характер.