В Україні стрімко дорожчає один з найпопулярніших продуктів: значний стрибок цін експерти зауважили на початку серпня

У серпні в Україні почала стрімко зростати вартість вершкового масла. Цей незамінний для більшості українських родин продукт за першу половину місяця здорожчав майже на 5%. Експерти проаналізували, як змінилися ціни на продукцію найпопулярніших українських виробників масла.

Масло «Селянське»

Масло цього бренду жирністю 72,5%, що користується неабиякою популярністю в українського споживача, здорожчало більш ніж на 2 гривні. Ідеться про стандартну 200-грамову упаковку, вартість якої ще в липні складала 70,67 грн. Натомість у серпні середня ціна упаковки маска цього бренду зросла до 72,75 грн. Ось як змінилась ціна на масло «Селянське» у найпопулярніших супермаркетах країни:

Auchan – з 69,14 грн до 70,40 грн;

Metro – з 69,12 грн до 71,66 грн;

Megamarket – з 73,73 грн до 76,20 грн.

Однак за темпами здорожчання масло «Селянське» все ж поступається своєму не менш популярному конкуренту – маслу «Яготинське».

Масло «Яготинське»

Упаковка масла «Яготинське» вагою 200 грамів та жирністю 73% з минулого місяця здорожчала аж на 3 грн. Якщо у липні за цей продукт українці платити близько 80,10 грн, то зараз за шматочок масла цього бренду доведеться віддати 83,10 грн, а подекуди й більше. У найпопулярніших українських супермаркетах ціна масла «Яготинське» змінилася наступним чином:

Auchan – з 79,90 грн до 82,30 грн;

Novus – з 80,30 грн до 83,89 грн.

Експерти не виключають, що тенденція до здорожчання масла зберігатиметься і восени. Тож незабаром деяким українцям доведеться суттєво зменшити споживання цього продукту, замінюючи його на більш дешеву альтернативу, наприклад маргарин.

Варто зазначити, що у серпні в Україні подорожчало не лише вершкове мало, а й низка інших продуктів, які завжди посідали істотне місце у продуктових кошиках українців. Зокрема експерти продовольчого ринку повідомляють про здорожчання соняшникової олії, гречки та навіть деяких сезонних овочів, таких як морква та цибуля.