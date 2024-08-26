Эксперты рассказали, как действовать, а чего категорически нельзя делать, если в помещение залетела летучая мышь

Очень часто случаются ситуации когда в дом или квартиру залетают летучие мыши. Сами по себе эти животные не слишком опасны или агрессивны. Они не нападают целенаправленно на людей с целью укусить или причинить вред. Однако могут случайно влететь в вас, если будут испытывать страх и суетиться по комнате. Опасно это тем, что мышь может вас поцарапать и заразить какой-нибудь инфекцией, переносчиками которой они часто являются. Именно поэтому с летучими мышами нужно быть осторожными и соблюдать четкий алгоритм действий, если они залетели в ваше жилище.

Вот как нужно действовать

Сначала выведите из помещения животных, которые могут захотеть поймать летучую мышь. В первую очередь это касается кошек, однако забрать из комнаты стоит и собак, или других животных.

Далее, делаете следующее:

Не нужно создавать лишнюю суматоху, и пробовать поймать летающую летучую мышь, ведь это почти невозможно. Подождите, пока она сядет на какую-то поверхность и успокоится. Прежде чем пробовать поймать летучую мышь наденьте какие-то плотные перчатки, и свитер с длинными рукавами, чтобы мышь ненароком вас не поцарапала, если охота на нее будет неудачной. Возьмите какую-нибудь емкость, это может быть пластиковый контейнер, картонная коробка или что-то похожее, и попробуйте именно этим поймать летучую мышь прижав коробку к стене. Далее возьмите картон и попробуйте аккуратно продвинуть его между стеной и емкостью, чтобы не дать летучей мыши возможность убежать. Вынесите летучую мышь на улицу и поставьте на что-то высокое: дерево, забор и т.д. Убедитесь, что летучая мышь не станет добычей других животных.

Также эксперты говорят, что нельзя просто выбрасывать летучую мышь из окна, особенно если вы живете не на первом этаже, ведь тогда она может просто разбиться о землю и умереть.