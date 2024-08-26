Ждите SMS: с 1 сентября введут изменения, которые коснутся абонентов крупного оператора

Украинцам сообщили о важных изменениях в тарифных планах, которые вводит популярный мобильный оператор — Киевстар. Обновление запланировано на первое сентября этого года. Но перед этим придет сообщение с основной информацией об изменениях.

Важное обновление состоится уже через неделю

В Киевстар отметили, что уже этой осенью будет увеличен объем гигабайтов и минут для некоторых тарифов. Речь идет как о подписке, так и о контракте.

Изменения коснутся большинства популярных тарифов:

LOVE. UA;

«База»;

«Контракт»;

«Свет 2023»;

«Свет 2023 с суперсилой Экономия»;

«Максимальный Безлим 2019».

Относительно последнего, то станут доступны услуги «Роуминг как дома» на выбор «Суперсилы».

В Киевстаре объясняют, что обновление приходится вводить из-за роста мобильного трафика в рамках указанных тарифов. По словам пресс-службы цены пересматривают вынужденно. Это нужно для дальнейших инвестиций в сеть. В том числе в оборудование базовых станций генераторами и другими источниками питания на случай отключения света.

Владельцам выше указанных тарифов поступит смс сообщение с актуальной информацией о новых ценах и объем минут и гигабайтов. Сообщения должны поступить абонентам как минимум за 7 дней до изменений.

И это точно не финальное повышение цен на услуги мобильных операторов. Уже в сентябре в Украине могут повысить военный сбор и налог на добавленную стоимость, в том числе для операторов мобильной связи. Это может привести к существенному повышению цен. Сейчас точных данных нет, но повышение налогов – это вынужденный шаг для обеспечения финансирования Вооруженных сил Украины. Если этого не сделать, то ближе к концу года будет нечем платить зарплату нашим защитникам. Поэтому стоит уже сейчас готовиться к повышению стоимости не только на тарифы, но и на все остальное — от продуктов питания до топлива.