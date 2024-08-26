Чекайте SMS: з 1 вересня запровадять зміни, які торкнуться абонентів великого оператора

Українців повідомили про важливі зміни в тарифних планах, які запроваджує популярний мобільний оператор — Київстар. Оновлення заплановано на перше вересня цього року. Але перед цим прийде повідомлення з основною інформацією про зміни.

Важливе оновлення відбудеться вже через тиждень

В Київстар зазначили, що вже цієї осені буде збільшено обсяг гігабайтів та хвилин для деяких тарифів. Йдеться як про підписку, так і про контракт.

Зміни торкнуться більшості популярних тарифів:

LOVE. UA;

“База”;

“Контракт”;

“Світло 2023”;

“Світло 2023 з суперсилою Економія”;

“Максимальний Безлім 2019”.

Стосовно останнього, то стануть доступні послуги “Роумінг як вдома” на вибір “Суперсили.

В Київстарі пояснюють, що оновлення доводиться запроваджувати через зростання мобільного трафіку в рамках вказаних тарифів. За словами пресслужбі ціни переглядають вимушено. Це потрібно для подальших інвестицій в мережу. В тому числі в обладнання базових станцій генераторами та іншими джерелами живлення на випадок відключення світла.

Власникам вище вказаних тарифів надійде смс повідомлення з актуальною інформацією про нові ціни та обсяг хвилин та гігабайтів. Повідомлення повинні надійти абонентам як мінімум за 7 днів до змін.

І це точно не фінальне підвищення цін на послуги мобільних операторів. Вже в вересні в Україні можуть підвищити воєнний збір та податок на додану вартість, в тому числі для операторів мобільного зв’язку. Це може спричинити суттєве підвищення цін. Наразі точних даних немає, але підвищення податків — це вимушений крок для забезпечення фінансування Збройних сил України. Якщо цього не зробити, то ближче до кінця року буде нічим сплачувати зарплату нашим захисникам. Тож варто вже зараз готуватися до підвищення вартості не лише на тарифи, але й на все інше — від продуктів харчування до палива.