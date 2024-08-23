В Украине анонсировали повышение цен на 30%: что подорожает больше всего 

Оптовая стоимость производителей промышленной продукции в июле этого года выросла на 33,3%, если сравнивать с показателями прошлого года. Об этом говорится в данных Госстата.

Детали

По данным Госстата, цены в пределах Украины выросли на 37,2%, за пределами — на 8,3%. У производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ситуация несколько лучше, но тоже не оптимистичная. Цены выросли на 14%, в частности в пределах Украины на 10,4% и на 26,4% за пределами страны.

Наиболее ощутимый рост цен на производстве мяса – 15,4%, в том числе внутри Украины на 15,5% и на производство продуктов — на 14,1%, в том числе внутри Украины — на 13,3%.

Почему цены продолжают расти?

На рост цен влияют различные факторы, среди которых:

Рост стоимости сырья и материалов. Подорожание зерна, сахара, молока и других составляющих пищевых продуктов приводит к увеличению себестоимости производства.

Повышение тарифов на энергоносители. Рост цен на газ, электроэнергию и топливо также влияет на стоимость производства.

Логистические проблемы Перебои с поставками сырья и готовой продукции из-за войны и других факторов приводят к дополнительным затратам.

Инфляция. Общий рост цен в экономике также влияет на цены на продукты питания.

Для потребителей это означает, что из-за продолжения роста цен на продукты питания снизится покупательная способность населения и, как следствие, уменьшится потребление некоторых категорий товаров. Для производителей это может означать необходимость поиска новых рынков сбыта и оптимизации производственных процессов.

Ситуация на рынке пищевых продуктов остается сложной. Производители продолжают искать пути адаптации к новым экономическим условиям, а потребители вынуждены экономить на самом необходимом. И вряд ли ситуация в Украине улучшится в ближайшее время. Кроме того, в Минсоце анонсировали отмену прожиточного минимума в Украине, зато планируют немало нововведений для оценки суммы, нужной для жизни.