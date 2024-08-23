Українки масово застосовують трюк з паперовим рушником: кран блистітиме як новий 

Після цієї простої процедури ви не впізнаєте свій старий кран. Всі ми періодично стикаємося з різними забрудненнями в побуті. Впоратися з ними допоможуть підручні засоби. Пропонуємо на замітку два прості способи. Це допоможе очистити змішувач від нальоту та плям.

Господарське мило

Господарське мило — це універсальний засіб, який може допомогти вам у багатьох побутових завданнях, зокрема, й у очищенні крана від вапняного нальоту та інших забруднень. Отож, що вам знадобиться:

Господарське мило 72%;

Терка;

Невелика миска;

Тепла вода;

Губка або м’яка щітка;

Паперовий рушник.

Почнімо.

Приготуйте мильний розчин. Натріть господарське мило на дрібній тертці в невелику миску. Додайте трохи теплої води і ретельно перемішайте, щоб утворилася густа паста. Для посилення очищуючого ефекту можна додати трохи харчової соди. Нанесіть розчин на кран. За допомогою губки або щітки рясно нанесіть мильний розчин на поверхню крана. Особливу увагу приділіть місцям з найбільшим забрудненням. Залиште розчин на крані на 15-20 хвилин, щоб розм’якшився бруд. Очистіть кран. Акуратно потріть поверхню крана губкою або щіткою, круговими рухами. Змийте мильний розчин теплою водою.

Витріть кран насухо м’яким паперовим рушником.

Столовий оцет

Оцет — це натуральний і ефективний засіб для боротьби з вапняним нальотом та іншими забрудненнями на кранах. Його кислотність допомагає розчинити мінеральні відкладення, залишаючи поверхню блискучою.

Щоб очистити кран, налийте трохи оцту в миску і добре змочіть у ньому паперові рушники. Оберніть змочені рушники навколо крана, звертаючи особливу увагу на місця з найбільшими забрудненнями. Якщо рушники погано тримаються, закріпіть їх резинкою або прищіпкою.

Залиште оцет діяти на 30-60 хвилин. Для сильних забруднень час можна збільшити. Далі зніміть рушники. За допомогою чистої м’якої тканини або губки протріть кран, видаляючи розм’якшений наліт. Ретельно промийте кран теплою водою, щоб видалити всі залишки оцту і нальоту. Витріть кран насухо м’якою тканиною.