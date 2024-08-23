Забыли документы дома? Оплатите штраф 25 000 гривен

Уже более двух лет в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины. Соответственно все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно учетные документы. Если вы забудете их дома, то рискуете получить огромный штраф. Наказание за отсутствие военного билета предусмотрено Кодексом страны об административных правонарушениях

Какой штраф предусмотрен за отсутствие учетных документов

Все граждане призывного возраста должна предоставить военно учетный документ по требованию представителей Территориальных центров комплектования, полицейских или пограничников.

Согласно закону, за отсутствие военного билета, лицо понесет административную ответственность. Придется заплатить штраф в сумме от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Соответствующее взыскание назначают за такие нарушения:

неявку в ТЦК по повестке;

уклонение от постановки на воинский учет;

отказ пройти медицинскую комиссию;

несвоевременное обновление военно-учетных данных.

А вот решение о наложении штрафа принимает исключительно глава Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

И это еще не все, в случае неуплаты такого штрафа, у гражданина могут конфисковать транспортное средство. Юристы допускают, что в таком случае сумма долга вместе со штрафом за неуплату может достигать 160 тысяч гривен.

В таком случае исполнительная служба имеет право выставить транспортное средство должника на аукцион и погасить штраф вырученными за продажу средствами. Остаток средств должны вернуть гражданину.

Избежать штрафа можно только одним путем – иметь при себе военно учетные документы и предоставить их по требованию. Мобилизация продолжается, недавно Верховная Рада продлила его действие еще на три месяца, поэтому лучше придерживаться законных требований, ведь сумма штрафа немалая. Добавим, что в Вооруженных силах Украины не хватает людей поэтому мобилизацию только усиливать или по крайней мере не будут сбавлять темпов.