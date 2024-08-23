Забули документи вдома? Сплатіть штраф 25 000 гривень

Вже понад два роки в Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних до лав Збройних сил України. Відповідно всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово облікові документи. Якщо ви забудете їх вдома, то ризикуєте отримати шалений штраф. Покарання за відсутність військового квитка передбачене Кодексом країни про адміністративні правопорушення

Який штраф передбачено за відсутність облікових документів

Всі громадяни призовного віку повинна надати військово обліковий документ на вимогу представників Територіальних центрів комплектування, поліцейських чи прикордонників.

Відповідно до закону, за відсутність військового квитка, особа понесе адміністративну відповідальність. Доведеться сплатити штраф у сумі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Відповідне стягнення призначають за такі порушення:

неявку до ТЦК за повісткою;

ухиляння від постановки на військовий облік;

відмову пройти медичну комісію;

несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

А от рішення про накладення штрафу приймає виключно очільник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

І це ще не все, у разі несплати такого штрафу, у громадянина можуть конфіскувати транспортний засіб. Юристи допускають, що в такому разі сума боргу разом зі штрафом за несплату може сягати 160 тисяч гривень.

В такому разі виконавча служба матиме право виставити транспортний засіб боржника на аукціон та погасити штраф вирученими за продаж коштами. Залишок коштів повинні повернути громадянину.

Уникнути штрафу можна лише одним шляхом — мати при собі військово облікові документи та надати їх на вимогу. Мобілізація триває, нещодавно Верховна рада продовжила його дію ще на три місяці, тож краще дотримуватися законних вимог, адже сума штрафу чимала. Додамо, що в Збройних силах України не вистачає людей тож мобілізацію лише посилюватимуть чи принаймні не зменшуватимуть темпів.