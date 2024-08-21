Вы тоже совершаете эту ошибку когда варите спагетти? Это не только усугубляет вкус, но и может навлечь несчастье

Люди делятся на два типа – те, кто варит спагетти целиком и те, кто ломает их пополам перед тем как бросить в кастрюлю. Привычка ломать спагетти очень возмущает настоящих итальянцев. Они убеждены, что так поступать нельзя и на это есть немало причин.

К тому же кулинары, в том числе украинские, рекомендуют готовить спагетти только целыми. Так что же нужно знать?

Почему спагетти нужно варить целиком

Варить эту разновидность макаронных изделий нужно только целиком. И вот почему.

Разломившие перед варкой готовые спагетти будет трудно есть. Когда спагетти длинные, их легко намотать на вилку. Настоящие итальянцы в этом деле помогают себе это и ложкой. Так соус не будет стекать из спагетти, а блюдо будет лучше. Разломанные спагетти не получится намотать на вилку. Так что вы только устанете от подачи такого блюда. Разломанные макаронные изделия теряют структуру. Так вы рискуете их переварить и ухудшить вкус. Крахмал из разломанных спагетти будет выделять более интенсивно. Это может привести к тому, готовое блюдо слипнется. Соответственно вы испортите блюдо. И никакие соусы ее не спасут.

И это еще не всё. В Италии существует примета, согласно которой разломанные случайно спагетти могут свидетельствовать о неприятностях в доме. А если кто-то ломает макаронные изделия намеренно, это, вероятно, свидетельствует о том, что лицо, готовящее блюдо не желает ничего хорошего тем, кто это блюдо будет есть.

Так что лучше не ломайте спагетти, так вы улучшите вкус блюда. Лучше всего готовить их “аль денте”, то есть немного недоваренные. После отправьте их на сковороду, где их уже ждет разогретый томатный соус. Готовое блюдо потрите творогом и подавайте к столу. Не бойтесь экспериментировать, ведь спагетти отлично для этого подходят.