Ви теж робите цю помилку коли варите спагеті? Це не лише погіршує смак, але й може накликати нещастя

Люди діляться на два типи — ті, хто варить спагеті цілими та ті, хто ламає їх навпіл перед тим як кинути до каструлі. Звичка ламати спагеті дуже обурює справжніх італійців. Вони переконані, що так робити не можна і на це є чимало причин.

До того кулінари, в тому числі українські, рекомендують готувати спагеті лише цілими. Тож що потрібно знати?

Чому спагеті потрібно варити цілими

Варити цей різновид макаронних виробів потрібно лише цілими. І ось чому.

Готові спагеті, які розламали перед варкою, буде важко їсти. Коли спагеті довгі, їх легко намотати на вилку. Справжні італійці в цій справі допомагають собі це й ложкою. Так соус не буде стікати зі спагеті, а страва смакуватиме краще. Розламані спагеті не вийде намотати на виделку. Тож ви лише втомитеся від подання такої страви. Розламанні макаронні вироби втрачають структуру. Так ви ризикуєте їх переварити та погіршити смак. Крохмаль з розламаних спагеті буде виділяти більш інтенсивно. Це може призвести до того, готова страва злипнеться. Відповідно ви зіпсуєте страву. І жодні соуси її не врятують.

І це ще не все. В Італії існує прикмета, згідно з якою розламані випадково спагеті можуть свідчити про неприємності в оселі. А якщо хтось ламає макаронні вироби навмисно, то це, ймовірно, свідчить про те, що особа, яка готує страву не бажає нічого доброго тим, хто цю страву буде їсти.

Тож краще не ламайте спагеті, так ви покращите смак страви. Найкраще готувати їх “аль денте”, тобто трохи недоварені. після відправте їх на сковорідку, де їх вже чекає розігрітий томатний соус. Готову страву потріть сиром та подавайте до столу. Не бійтеся експериментувати, адже спагеті чудово для цього підходять.