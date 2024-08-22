Час переведення годинників знову змінили: чи буде перехід на зимовий час 2024 

Недавно народні депутати скасували переведення годинників. Але не всі готові з таким рішенням, Деякі нардепи навіть почали збір підписів за ветування закону. Розповідаємо, чи буде перехід на зимовий час 2024 року.

Відповідно до змін, Україна перейде на зимовий час 27 жовтня 2024 року та залишитися на ньому. Тобто у 2025 році переходу на літній час не буде.

Чи будуть переводити годинники весною 2025 року

Нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував петицію до президента України ветувати закон. Він зазначає, що скасування літнього часу доставить безліч незручностей. Влітку світатиме ще о 3 годині, а не в 4 як зараз. Темнітиме вже після восьмої години вечора. Це якщо говорити про період, коли ніч найкоротша.

Також Гончаренко стверджує, що скасування переведення годинників не дозволить заощаджувати електроенергію, якої і так не вистачає. Ще одна причина — збільшення різниці з Європою. Якщо закон підпише президент, то різниця по часу з європейськими країнами складе близько 2 годин.

Наразі петиція зібрала половину підписів. Збір поки триває.

Чи будуть переводити годинники на зимовий час в 2024 році

В будь-якому разі перехід на зимовий час 2024 року відбудеться. Дискусія щодо доцільності переведення годинників розгорнулася через скасування переходу на літній час. Зимовий час є природним для України.

Відповідно, 27 жовтня рівня о четвертій ранку стрілки годинників потрібно буде повернути на годину назад. Більшість електронних пристроїв цю функцію виконають автоматично. Але тим, хто досі користується механічними годинниками, слід буде перевести годинники вручну.

Щодо переходу на літній час, то поки дискусії тривають. І як воно буде надалі поки невідомо. Якщо петиція збере потрібну кількість підписів, то навесні з великою ймовірністю знову будемо переводити годинники на літній час.