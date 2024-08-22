Время перевода часов снова изменили: будет ли переход на зимнее время 2024 года

Недавно народные депутаты отменили перевод часов. Но не все готовы с таким решением, некоторые нардепы даже начали сбор подписей за ветирование закона. Рассказываем, будет ли переход к зимнему времени 2024 года.

Согласно изменениям Украина перейдет на зимнее время 27 октября 2024 года и остаться на нем. то есть в 2025 году перехода на летнее время не будет.

Будут ли переводить часы весной 2025 года

Нардеп Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию президенту Украины ветировать закон. Он отмечает, что отмена летнего времени доставит множество неудобств. Летом будет светать еще в 3 часа, а не в 4, как сейчас. Темнеет уже после восьми часов вечера. Это если говорить о периоде, когда ночь самая короткая.

Также Гончаренко утверждает, что отмена перевода часов не позволит экономить электроэнергию, которой и так не хватает. Еще одна причина – увеличение разницы с Европой. Если закон подпишет президент, то разница по времени с европейскими странами составит около 2 часов.

В настоящее время петиция собрала половину подписей. Сбор пока продолжается.

Будут ли переводить часы на зимнее время в 2024 году

В любом случае, переход на зимнее время 2024 года состоится. Дискуссия о целесообразности перевода часов развернулась из-за отмены перехода на летнее время. Зимнее время является естественным для Украины.

Соответственно, 27 октября уровня в четыре утра стрелки часов нужно будет повернуть на час назад. Большинство электронных устройств выполняют эту функцию автоматически. Но тем, кто до сих пор пользуется механическими часами, нужно будет перевести часы вручную.

Что касается перехода на летнее время, пока дискуссии продолжаются. И как оно будет дальше пока неизвестно. Если петиция соберет нужное количество подписей, то весной с большой вероятностью снова будем переходить на летнее время.