Осталось 10 дней: этой осенью украинские военные будут получать выплаты по новому

Значительных изменений в размере зарплат военных с 1 сентября не будет. Однако кроме традиционного вознаграждения военные также имеют право на определенные доплаты.

Подробности

В разъяснении от Сухопутных войск Вооруженных сил Украины говорится, что без дополнительного вознаграждения командир бригады Сухопутных войск составляет 50 173 гривен. Зарплата стрелка – 20 56 гривен. Согласно постановке Кабинета министров №168 определен размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:

30 тысяч гривен для тех, кто осуществляет боевые задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства из-за агрессии российских оккупантов;

50 тысяч гривен для военных, выполняющих специальные (боевые) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих управление подразделениями;

100 тысяч гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию после травмы, ранения или увечья. Такую же оплату получают попавшие в плен;

70 тысяч гривен в месяц получают те, кто находится на передовой.

Сколько платят военным за уничтожение техники

На сайте Верховной Рады уже зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы”. Выплату будут распределять между участвовавшими в уничтожении или захвате определенной техники. Таким образом:

370 тысяч гривен за уничтоженный танк, САУ или РСЗО;

100 тысяч гривен за БМД, БТР, БМП или командно-штабную машину;

30 тысяч гривен за грузовики или бронеавтомобили;

370 тысяч гривен за ЗРК и радиолокационные системы ПВО;

150 тысяч гривен за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ;

100 тысяч гривен за уничтожение беспилотников разведывательного или ударного типа, а также баллистических ракет.

Параллельно с тем, военные могут остаться без выплат уже в конце сентября. Во избежание этого ВР должна принять решение об увеличении финансирования. На фоне этого в Украине увеличат налоги и сбор.