Залишилось 10 днів: цієї осені українські військові будуть отримувати виплати по новому

Значних змін у розмірі заробітних плат військових з 1 вересня не буде. Однак крім традиційної винагороди, військові також мають право на певні доплати.

Деталі

У роз’ясненні від Сухопутних військ Збройних сил України йдеться про те, що без додаткової винагороди командир бригади Сухопутних військ становить 50 173 гривень. Зарплата стрільця — 20 56 гривень. Відповідно до постановки Кабінету міністрів №168 визначено розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців:

30 тисяч гривень для тих, хто здійснює бойові завдання в період забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави через агресію російських окупантів;

50 тисяч гривень для військових, які виконують спеціальні (бойові) завдання в складі органів військового управління, штабів та командування, що здійснюють управління підрозділами;

100 тисяч гривень для військових, які перебувають в зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію після травми, поранення чи каліцтва. Таку ж оплату отримують ті, хто потрапив в полон;

70 тисяч гривень на місяць отримують ті, хто перебуває на передовій.

Скільки платять військовим за знищення техніки

На сайті Верховної Ради вже зареєстрували законопроєкт “Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби”. Виплату будуть розподіляти між тими, хто брав участь у знищенні чи захопленні певної техніки. Таким чином:

370 тисяч гривень за знищений танк, САУ чи РСЗВ;

100 тисяч гривень за БМД, БТР, БМП чи командно-штабну машину;

30 тисяч гривень за вантажівки чи бронеавтомобілі;

370 тисяч гривень за ЗРК та радіолокаційні системи ППО;

150 тисяч гривень за знищення засобу контрбатарейної боротьби та РЕБ;

100 тисяч гривень за знищення безпілотників розвідувальних чи ударного типу, а також балістичних ракет.

Паралельно з тим, військові можуть залишитися без виплат вже наприкінці вересня. Зоб уникнути цього ВР повинна ухвалити рішення про збільшення фінансування. На тлі цього в Україні збільшать податки та військовий збір.