Нардеп объяснил, зачем на самом деле украинцам дадут по 3000 гривен в рамках “Национального кэшбека”

Программа “Национальный кэшбек” стартует уже 2 сентября. Для участия в программе украинцы будут должны дать согласие на доступ, в частности, налоговиков, к банковским счетам и движению средств по ним. Пока налоговая может получить доступ к этим данным только при условии предоставления соответствующего запроса.

На этот нюанс обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк (партия Голос. Железняк также опубликовал соответствующий документ Кабинета министров.

Что ждет украинцев кроме денег

По словам Железняка, этим решением правительство предоставит доступ налоговикам к движению денег по карточкам и счетам физических лиц, желающих принять участие в программе “Национальный кэшбек” и получить вознаграждение.

В документе говорится, что “для участия в этом проекте покупатель должен предоставить разрешение на передачу информации для обеспечения соблюдения положений ЗУ “О банках и банковской деятельности” по банковской тайне”. То есть украинцы добровольно предоставят доступ к данным своих банковских карт.

При этом будут заключены договоры об информационном взаимодействии сразу между несколькими ведомствами:

Минэкономики;

Минцифры;

Государственная налоговая служба;

банки Украины.

Добавим, что налоговая по-прежнему могла получить полный доступ к банковскому счету. Но на это хм нужно получить разрешение на соответствующий запрос.

Теперь эта процедура уйдет в прошлое. Участники программы сами предоставят доступ к своим данным.

Что известно о “Национальном кэшбеке”

Правительство одобрило постановление о Национальном кэшбеке 20 августа этого года. В рамках программы украинцы будут получать компенсацию 10% за покупку отечественных товаров. Максимальная сумма в месяц — 3000 гривен. Теперь известно следующее:

программа заработает со 2 сентября этого года;

максимальная сумма в месяц – 3000 гривен;

производители и продавцы товаров могут присоединиться к программе через “Дия”.

Полученные средства могут быть расходы на оплату коммуналки и медицинских услуг, спорт, кино, покупки билетов и прочее. Также деньги можно будет задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации.