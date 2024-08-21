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Нардеп объяснил, зачем на самом деле украинцам дадут по 3000 гривен в рамках “Национального кэшбека”

Yulia22.08.2024

Программа “Национальный кэшбек” стартует уже 2 сентября. Для участия в программе украинцы будут должны дать согласие на доступ, в частности, налоговиков, к банковским счетам и движению средств по ним. Пока налоговая может получить доступ к этим данным только при условии предоставления соответствующего запроса.

На этот нюанс обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк (партия Голос. Железняк также опубликовал соответствующий документ Кабинета министров.

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Что ждет украинцев кроме денег

По словам Железняка, этим решением правительство предоставит доступ налоговикам к движению денег по карточкам и счетам физических лиц, желающих принять участие в программе “Национальный кэшбек” и получить вознаграждение.

В документе говорится, что “для участия в этом проекте покупатель должен предоставить разрешение на передачу информации для обеспечения соблюдения положений ЗУ “О банках и банковской деятельности” по банковской тайне”. То есть украинцы добровольно предоставят доступ к данным своих банковских карт.

При этом будут заключены договоры об информационном взаимодействии сразу между несколькими ведомствами:

  • Минэкономики;
  • Минцифры;
  • Государственная налоговая служба;
  • банки Украины.

Добавим, что налоговая по-прежнему могла получить полный доступ к банковскому счету. Но на это хм нужно получить разрешение на соответствующий запрос.

Теперь эта процедура уйдет в прошлое. Участники программы сами предоставят доступ к своим данным.

Что известно о “Национальном кэшбеке”

Правительство одобрило постановление о Национальном кэшбеке 20 августа этого года. В рамках программы украинцы будут получать компенсацию 10% за покупку отечественных товаров. Максимальная сумма в месяц — 3000 гривен. Теперь известно следующее:

  • программа заработает со 2 сентября этого года;
  • максимальная сумма в месяц – 3000 гривен;
  • производители и продавцы товаров могут присоединиться к программе через “Дия”.

Полученные средства могут быть расходы на оплату коммуналки и медицинских услуг, спорт, кино, покупки билетов и прочее. Также деньги можно будет задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации.

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Yulia22.08.2024
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