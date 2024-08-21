Нардеп пояснив, навіщо насправді українцям дадуть по 3000 гривень в рамках “Національного кешбеку”

Програма “Національний кешбек” стартує вже 2 вересня. Для участі в програмі українці будуть повинні надати згоду на доступ, зокрема, податківців, до банківських рахунків та руху коштів за ними. Наразі податкова може отримати доступ до цих даних лише за умови надання відповідного запиту.

На цей нюанс звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк (партія “Голос”. Железняк також опублікував відповідний документ Кабінету міністрів.

Що чекає на українців крім грошей

За словами Железняка, цим рішенням уряд надасть доступ податківцям до руху грошей за картками та рахунками фізичних осіб, які забажають взяти участь в програмі “Національний кешбек” та отримати винагороду.

В документі йдеться про те, що “для участі в цьому проєкті покупець повинен надати дозвіл на передачу інформації для забезпечення дотримання положень ЗУ “Про банки та банківську діяльність” щодо банківської таємниці”. Тобто українці добровільно нададуть доступ до даних своїх банківських карток.

При цьому буде укладено договори про інформаційну взаємодію одразу між кількома відомствами:

Мінекономіки;

Мінцифри;

Державна податкова служба;

банки України.

Додамо, що податкова і раніше могла отримати повний доступ до банківського рахунку. Але на це хм потрібно отримати дозвіл на відповідний запит.

Тепер ця процедура відійде в минуле. Учасники програми самі нададуть доступ до своїх даних.

Що відомо про “Національний кешбек”

Уряд схвалив постанову про Національний кешбек 20 серпня цього року. В рамках програми українці будуть отримувати компенсацію 10% за покупку вітчизняних товарів Максимальна сума на місяць — 3000 гривень. Наразі відомо наступне:

програма почне працювати з 2 вересня цього року;

максимальна сума на місяць — 3000 гривень;

виробники та продавці товарів можуть приєднатися до програми через “Дію”.

Отримані кошти можна буде витрати на оплату комуналки та медичних послуг, спорт, кіно, покупки квитків та інше. Також кошти можна буде задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.