Цей лайфхак покращить роботу ноутбука: знадиться лише дві виделки

Проста і геніальна ідея: за допомогою двох звичайних вилок можна створити зручну підставку для ноутбука. Це допоможе поліпшити вентиляцію пристрою та продовжити термін його служби. Також це може прискорити роботу пристрою, пекло в спеку ноутбуки мають схильність швидко перегріватися.

Чому ноутбук не можна ставити на м’яку поверхню

Ніколи не ставте ноутбук на подушки чи диван, адже це може вивести гаджет із ладу. Причин одразу декілька.

Перегрівання. Дивани, ліжка або подушки закривають вентиляційні отвори ноутбука. Через це гаряче повітря не може ефективно відводитися, і пристрій перегрівається.

Пошкодження компонентів. Постійне перегрівання може призвести до пошкодження процесора, відеокарти чи жорсткого диска. Це може значно скоротити термін служби пристрою.

Зниження продуктивності. Перегрівання також може спричинити зниження продуктивності ноутбука, його зависання та збої в роботі.

Попадання пилу та ворсу. М’які поверхні можуть містити пил та ворс. Під час роботи вентилятора ноутбука ці частинки потрапляють всередину корпусу та засмічують систему охолодження, що погіршує відведення тепла.

Простіше кажучи, коли ви ставите ноутбук на м’яку поверхню він починає сильно нагріватися. Це відбувається тому, що м’які матеріали закривають отвори, через які ноутбук “дихає”.

Саморобна підставка під ноутбук з виделок

Якщо виникає потреба поставити ноутбук на диван або ліжко, варто скористатися спеціальною підставкою. Проблема в тому, що такі пристрої часто коштують недешево. Але є простий і бюджетний варіант — використовувати звичайні столові вилки.

Як це зробити:

Візьміть дві столові вилки. Покладіть їх на диван або ліжко зубцями вниз. Розташуйте вилки на відстані, трохи меншій за ширину вашого ноутбука. Акуратно покладіть ноутбук на вилки.

Чому це працює? Вилки піднімають ноутбук над м’якою поверхнею, забезпечуючи простір для циркуляції повітря. Це допомагає запобігти перегріванню пристрою.