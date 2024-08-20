Среди украинцев набирает популярность лайфхак с двумя вилками и ноутбуком

Простая и гениальная идея: с помощью двух обычных вилок можно создать удобную подставку для ноутбука. Это поможет улучшить вентиляцию устройства и продлить срок его службы. Также это может ускорить работу устройства, пекло в жару ноутбуки имеют склонность быстро перегреваться.

Почему ноутбук нельзя ставить на мягкую поверхность

Никогда не ставьте ноутбук на подушки или диван, ведь это может вывести гаджет из строя. Причин сразу несколько.

Перегрев. Диваны, кровати или подушки закрывают вентиляционные отверстия ноутбука. Из-за этого горячий воздух не может эффективно отводиться, и устройство перегревается.

Повреждение компонентов. Постоянный перегрев может привести к повреждению процессора, видеокарты или жесткого диска. Это может значительно сократить срок службы устройства.

Снижение производительности. Перегрев также может привести к снижению производительности ноутбука, его зависанию и сбоям в работе.

Попадание пыли и ворса. Мягкие поверхности могут содержать пыль и ворс. Во время работы вентилятора ноутбука эти частицы попадают внутрь корпуса и засоряют систему охлаждения, что ухудшает отвод тепла.

Проще говоря, когда вы ставите ноутбук на мягкую поверхность он начинает сильно нагреваться. Это происходит потому, что мягкие материалы закрывают отверстия, через которые ноутбук «дышит».

Самодельная подставка под ноутбук из вилок

Если возникает потребность поставить ноутбук на диван или кровать, стоит воспользоваться специальной подставкой. Проблема в том, что такие устройства часто стоят недешево. Но есть простой и бюджетный вариант – использовать обычные столовые вилки.

Как это сделать:

Возьмите две столовые вилки. Положите их на диван или кровать зубцами вниз. Расположите вилки на расстоянии, чуть меньше ширины вашего ноутбука. Аккуратно положите ноутбук на вилки.

Почему это работает? Вилки приподнимают ноутбук над мягкой поверхностью, обеспечивая пространство для циркуляции воздуха. Это помогает предотвратить перегрев устройства.