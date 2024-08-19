Укрэнерго дало прогноз по отключению света с 20 по 25 августа: когда будут отключать чаще

В связи с возвращением жаркой погоды и увеличением потребления электроэнергии, с 19 августа в Украине возобновляются графики отключений света. Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Ожидается, что отключения будут продолжаться в течение всей недели. На 19 августа планировалось отключение света с 17:00 до 21:00. Однако часы несколько изменили, поэтому свет будут выключать с 18:00 до 21:30.

Чего ждать в ближайшую неделю

Руководители Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что неделя с 19 августа по 23 августа будет настоящим вызовом. Украинцев ждет очередное испытание жарой и применением графиков отключения электроэнергии.

По его словам, для того, чтобы пережить этот период дефицита электроэнергии с минимальными неудобствами, чрезвычайно важно, чтобы каждый потребитель сознательно относился к потреблению электроэнергии и экономил ее.

Худшая ситуация будет на этой неделе с понедельника по пятницу. На выходных ситуация улучшится, а вот как будет на следующей неделе пока трудно оценить. Это полностью будет зависеть от погоды и того, не совершат ли российские оккупанты очередной атаки на энергосистему Украины.

Относительно графиков отключения на 20 августа, то они будут применяться с 16:00 часов и до конца суток. Однако с 16:00 до 17:00 отключат только одну очередь, а до конца суток по две очереди. Реальная ситуация может меняться в обе стороны. Поэтому ищите актуальные графики отключения электроэнергии на местных сайтах облэнерго.

Также на днях украинцам сообщили о том, что зимой мы можем сидеть без света до 12 часов в сутки. При благоприятных погодных условиях – не холоднее -10 градусов по Цельсию, то света не будет по 6-8 часов в сутки. Но чем ниже будут опускаться столбики термометров, тем продолжительнее будут отключения света. Поэтому уже сейчас стоит позаботиться об энергонезависимости, хотя бы минимально.