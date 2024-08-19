Укренерго дало прогноз щодо відключення світла з 20 до 25 серпня: коли відключатимуть частіше

У зв’язку з поверненням спекотної погоди та збільшенням споживання електроенергії, з 19 серпня в Україні відновлюються графіки відключень світла. Про це повідомив глава “Укренерго” Володимир Кудрицький. Очікується, що відключення триватимуть протягом усього тижня. На 19 серпня планувалося відключення світла з 17:00 до 21:00. Однак години дещо змінили, тож світло вимикатимуть з 18:00 до 21:30.

Чого чекати в найближчий тиждень

Очільники 20 Володимир Кудрицький наголосив, що тиждень з 19 серпня до 23 серпня буде справжнім викликом. Українців чекає чергове випробування спекою та застосуванням графіків відключення електроенергії.

За його словами, для того, щоб пережити цей період дефіциту електроенергії з мінімальними незручностями, надзвичайно важливо, щоб кожен споживач свідомо ставився до споживання електроенергії та економив її.

Найгірша ситуація буде цього тижня з понеділка по п’ятницю. На вихідних ситуація покращиться, а от як буде наступного тижня поки важко оцінити. Це повністю залежатиме від погоди та того, чи не здійснять російські окупанти чергової атаки на енергосистему України.

Стосовно графіків відключення на 20 серпня, то вони будуть застосовуватися з 16:00 години та до кінця доби. Однак з 16:00 до 17:00 відключать лише одну чергу, а до кінця доби по дві черги. Реальна ситуація може змінюватися в обидва боки. Тож шукайте актуальні графіки відключення електроенергії на місцевих сайтах обленерго.

Також днями українців повідомили про те, що взимку ми можемо сидіти без світла до 12 годин на добу. При сприятливих погодних умовах — не холодніше -10 градусів за Цельсієм, то світла не буде по 6-8 годин на добу. Але чим нижче опускатимуться стовпчики термометрів, тим тривалішими будуть відключення світла. Тож вже зараз варто подбати про енергонезалежність, хоча б мінімально. Також українців застерігають від продажу раніше придбаних генераторів. Варто розуміти, що ця зима буде важкою.