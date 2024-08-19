Начнет действовать с 26 августа: к украинцам обратились с важной информацией

Сейчас в Украине действует сразу несколько программ для установки возобновляемых источников энергии. Ими могут воспользоваться не только территориальные общины и бизнес, но и население, например, ОСМД. Также одна программа стартует через 6 дней, 26 августа.

Об этом заявила Анна Замаеева, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в эфире телеканала Интер в рамках национального телемарафона «Единые новости.

Какие программы доступны украинцам

По словам Анны Заманаевой, Фонд энергоэффективности предлагает сразу две программы. Речь идет о ГринДим и ЭнергоДим. Вторая программа позволяет оформить кредиты для обеспечения термомодернизации. Это могут сделать объединения совладельцев многоквартирного дома или жилищно-коммунальные кооперативы.

В рамках программы ГринДом предоставляют кредиты конкретно под фонды энергоэффективности для установки солнечных электростанций и тепловых насосов.

В целом можно выделить три разновидности программ для финансирования расходов для достижения энергоэффективности.

В рамках первой разновидности ОСМД и ЖСК могут получить гранты на покрытие 70% расходов от стоимости оборудования. Остальные 30% должны добавить жильцы.

Вторая программа от Министерства энергетики предусматривает предоставление кредитов населению для установки собственных солнечных электростанций для обеспечения электроэнергией собственного домохозяйства. Средства могут тратиться на оборудование, включая аккумуляторные батареи для накопления электроэнергии. Кредиты предоставляют под 0%. Государство возмещает все проценты граждан по этому кредиту.

Третья программа — Фонд декарбонизации Украины. Он начнет выдавать кредиты только с 26 августа этого года. Эти средства могут получить представители бизнеса и органы местного самоуправления. То есть, если вы готовы принять какие-либо меры для уменьшения выбросов углерода, то сможете получить средства в кредит от Фонда декарбонизации под 7 или 9%.

Несмотря на все, этими возможностями стоит воспользоваться. Дело в том, что из-за аномальной жары, которая захватила Украину во второй половине августа, стартовали отключения электроэнергии. Зимой ситуация лучше не станет, поэтому стоит уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках питания.