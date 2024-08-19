Почне діяти з 26 серпня: до українців звернулись із важливою інформацією

Зараз в Україні діє одразу кілька програм для встановлення відновлювальних джерел енергії. Ними можуть скористатися не лише територіальні громади та бізнес, але й населення, наприклад, ОСББ. Також одна програма стартує через 6 днів, 26 серпня.

Про це заявила Ганна Замаєєва, очільниця Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Україні в ефірі телеканалу Інтер в рамках національного телемарафону “Єдині новини.

Які програми доступні українцям

За словами Ганни Заманаєвої, Фонд енергоефективності пропонує одразу дві програми. Йдеться про ГрінДім та ЕнергоДім. Друга програма дозволяє оформити кредити для забезпечення термомодернізації. Це можуть зробити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або житлово-комунальні кооперативи.

В рамках програми ГрінДім надають кредити конкретно під фондами енергоефективності для встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів.

Загалом можна виділити три різновиди програм для фінансування витрат для досягнення енергоефективності.

В рамках першого різновиду ОСББ та ЖБК можуть отримати гранти на покриття 70% витрат від вартості обладнання. Інші 30% повинні додати мешканці.

Друга програма від Міністерства енергетики передбачає надання кредитів населенню для встановлення власних сонячних електростанцій для забезпечення електроенергією власного домогосподарства. Кошти можуть витрачатися на обладнання, включаючи акумуляторні батареї для накопичення електроенергії. Кредити надають під 0%. Держава відшкодовує всі відсотки громадян за цим кредитом.

Третя програма — Фонд декарбонізації України. Він почне видавати кредити лише з 26 серпня цього року. Ці кошти можуть отримати представники бізнесу та органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо ви готові вжити будь-яких заходів для зменшення викидів вуглецю, то зможете отримати кошти в кредит від Фонду декарбонізації під 7 або 9%.

Попри все, цими можливостями варто скористатися. Річ у тім, що через аномальну спеку, яка захопила Україну у другій половині серпня. стартували відключення електроенергії. Взимку ситуація кращою не стане, тому варто вже зараз подбати про альтернативні джерела живлення.