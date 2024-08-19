Зупинився не там – плати 2500 гривень: в Україні зросли штрафи за популярне порушення

Відповідно до чинного законодавства, паркування транспортних засобів на місцях, відведених для осіб з інвалідністю, без відповідних дозвільних документів тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1020 до 1700 гривень. Повторне порушення карається штрафом до 2550 гривень. Неправомірне використання знаку “Водій з інвалідністю” також є адміністративним правопорушенням і карається штрафом до 2700 гривень.

Ми розібралися, який штраф доведеться сплатити за порушення правил паркування та як його сплатити. Загалом, паркування на місцях для людей з інвалідністю — це не стільки питання законослухняності, скільки поваги до учасників дорожнього руху. Зараз кількість водіїв з інвалідністю збільшується, і це наслідок війни.

Які штрафи передбачені для порушників правил паркування

Згідно з українським законодавством, паркування транспортних засобів на місцях, відведених для осіб з інвалідністю, без відповідного дозволу є серйозним порушенням. Стаття 122 КУпАП передбачає за таке правопорушення штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень. Це лише на перше порушення. За повторне порушення цього правила парування штраф буде збільшено вдвічі — від 2040 до 2550 гривень.

Крім того, додатково можуть оштрафувати на суму від 1000 до 1700 гривень за те, що автомобіль перешкоджає руху осіб з інвалідністю під час зупинки чи стоянки.

Пам’ятайте: знак “Водій з інвалідністю” – це не привілей, а спеціальний дозвіл. Використання його без підстав є не лише порушенням закону, а й проявом неповаги до людей з інвалідністю. За таке правопорушення передбачений штраф у розмірі від 1020 до 2700 гривень.

Як дізнатися про покарання та як сплатити

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та паркуйте авто лише у спеціально відведених для цього місцях. Місця для осіб з інвалідністю (позначені знаком 1.30) займати заборонено. Якщо ви маєте інвалідність, то можете безкоштовно паркуватися в інших місцях, маючи при собі відповідний документ. Про штрафи за порушення паркування можна перевірити в додатку Дія, на сайті Головного сервісного центру МВС та в інших сервісах. Сплатити штраф можна прямо в Дії або через онлайн банкінг.