ПриватБанк розкрив секрети українців: на що громадяни витрачають половину своїх доходів

ПриватБанк підбив підсумки першої половини 2024 року. За цей час українці здійснили 1,6 мільярда покупок через мережу торгових терміналів ПриватБанку. Загалом було здійснено платіжних операцій на суму понад 451 мільярд гривень. А це аж на 27,3% більше, ніж за той самий період минулого року. Торік, з січня до липня було здійснено 1,3 мільйона транзакцій на суму понад 350 мільярдів гривень.

Цю інформацію оприлюднили в пресслужбі Приватбанку. Це доволі цікаві інформація, оскільки відображає доволі точні дані щодо витрат українців.

На що українців витрачають найбільше

Відповідно до даних одного з найпопулярніших банків країни — ПриватБанку, найбільше наші співгромадяни у 2024 році витрачали на продукти харчування. На них витрачено близько 44% від загального обсягу безготівкових оплат. Однак це на 1,5% менше, ніж за той самий час у 2023 році. Тобто, можна зробити висновок, що українці намагаються заощадити на продуктах, особливо зважаючи на здорожчання більшості товарів.

Друге місце за обсягом витрачаючи виявилися ліки та товари для здоров’я. На них витрачають близько шести з половиною відсотків від споживчого кошика. На третьому місці витрати на заклади громадського харчування — 6,4%. Наступна стаття витрат — одяг та взуття, вони складають 4,5% від усіх безготівкових транзакцій. Ще 4,2% витрачають на паливо

Щодо інших категорій витрат, де українці витрачають кошти не так активно, то йдеться про наступні:

4% витрачено на товари для дому;

3,8% на електроніку та побутову техніку;

1,5% було витрачено на транспорт;

1,4% на відпочинок.

ПриватБанк залишається безумовним лідером на ринку платіжних карток в Україні. З 52,7 мільйона активних карток в країні, понад половина – 28,2 мільйона – обслуговується саме цим банком. Більше того, з загальної кількості 486 тисяч POS-терміналів, 300 тисяч належать ПриватБанку, що свідчить про його значний внесок у розвиток безготівкової інфраструктури.