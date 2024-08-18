Nintendo Switch 2 буде суттєво дорожчою своєї попередниці

Аналітик Tokyo Security Хідекі Ясуда поділився з інвесторами деякими подробицями про майбутню консоль Nintendo, яку японський виробник гаджетів збирається випустити в першій половині 2025 року.

Експерт упевнений, що новинка коштуватиме значно дорожче за поточні консолі Nintendo Switch. За даними аналітика, ціни на ймовірну Nintendo Switch 2 починатимуться з $499. Він також додав, що девайс надійде в продаж у період з квітня по червень. Однак компанія може представити її набагато раніше.

Раніше стало відомо, що нова консоль Nintendo буде порівнянна з Xbox Series S і Steam Deck. Приставка також підтримуватиме технології NVIDIA DLSS і Ray Reconstruction, що потенційно зробить її кращою за PlayStation 5 і Xbox Series X у трасуванні променів.