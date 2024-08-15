Samsung Galaxy S25 Ultra показали максимально детально
Зображенням поділився відомий мережевий аналітик під псевдонімом Ice Universe.
Інсайдер показав ключову відмінність майбутнього флагманського Samsung Galaxy від попередника. На відміну від Samsung Galaxy S24 Ultra у Samsung Galaxy S25 Ultra закруглений по краях корпус.
Також Ice Universe повідомив, що Samsung Galaxy S25 Ultra виявиться тоншим за попередника, бічна рамка з титану стане вужчою, а співвідношення дисплея до площі корпусу знову оновить рекорд Samsung.
Порівняння Samsung Galaxy S25 Ultra з iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S24 Ultra нижче:
Прем’єра Samsung Galaxy S25 Ultra відбудеться на початку 2025 року. Пристрій випустять разом із базовим Samsung Galaxy S25 і його збільшеною версією Samsung Galaxy S25 Plus. Смартфону приписують топовий процесор і камеру на 200 Мп.
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