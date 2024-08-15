Samsung Galaxy S25 Ultra показали максимально детально

Інсайдер показав ключову відмінність майбутнього флагманського Samsung Galaxy від попередника. На відміну від Samsung Galaxy S24 Ultra у Samsung Galaxy S25 Ultra закруглений по краях корпус.

Також Ice Universe повідомив, що Samsung Galaxy S25 Ultra виявиться тоншим за попередника, бічна рамка з титану стане вужчою, а співвідношення дисплея до площі корпусу знову оновить рекорд Samsung.

Порівняння Samsung Galaxy S25 Ultra з iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S24 Ultra нижче:

Прем’єра Samsung Galaxy S25 Ultra відбудеться на початку 2025 року. Пристрій випустять разом із базовим Samsung Galaxy S25 і його збільшеною версією Samsung Galaxy S25 Plus. Смартфону приписують топовий процесор і камеру на 200 Мп.