Вкус будет совсем другой: повар рассказал, какие три ингредиента нужно добавить во время варки макарон
Вероятно, нет такого человека, который хотя бы раз не готовил макароны. Это любимый гарнир многих, а особенно детей. Макароны – это удобно, быстро, вкусно и очень сытно. Однако из-за того, что некоторые готовят их слишком часто данное блюдо проедается. Чтобы не экспериментировать с подливами или другими приложениями к макаронам можно попытаться сварить их немного по-другому. Добавив всего три простых ингредиента вы придадите макаронам не только другой вкус, но и более пикантный запах.
Что советуют профессиональные повара?
При варке макарон большинство хозяек добавляют в воду соль, некоторые еще могут добавить немного масла, чтобы макаронные изделия не слипались. Однако, кроме этих базовых ингредиентов, стоит добавить и несколько дополнительных. Среди них:
- Перец в виде горошка.
- Лавровый лист.
- Одну луковицу, целую или разрезанную пополам.
В результате получится так, что макароны будут готовиться не в обычной воде, а в неком бульоне, который придаст им пряный аромат. Заправлять такие макароны можно как обычно маслом, так и любимым соусом.
Какие соусы лучше всего подходят с макаронами?
Для тех, кто привык заправлять макароны, только маслом не лишним будет узнать и о различных соусах, которые очень быстро и легко готовятся и каждый раз могут превратить макароны в совсем другое блюдо.
Среди того, что подходит больше всего:
- Сливочный соус на молоке, с пармезаном и специями.
- Грибной соус из шампиньонов на оливковом масле.
- Сырный соус на основе сыра, сливок и орегано.
- Томатный соус из помидоров, томатной пасты, итальянских трав и куриного бульона.
- Соус на основе песто с пармезаном, измельченными орехами и разнообразными ароматными специями.
Подробный рецепт для каждого из этих соусов можно найти в Интернете, причем в разных вариациях.
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