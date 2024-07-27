Смак буде зовсім інший: кухар розповів, які три інгредієнти потрібно додати під час варіння макаронів

Ймовірно немає такої людини, яка бодай раз не готувала макарони. Це улюблений гарнір багатьох, а особливо дітлахів. Макарони — це зручно, швидко, смачно та дуже ситно. Однак через те, що дехто готує їх надто часто дана страва проїдається. Щоб не експериментувати з підливами, чи іншими додатками до макаронів можна спробувати зварити їх трішки по-іншому. Додавши всього три простих інгредієнти ви надасте макаронам не лише іншого смаку, а й більш пікантного запаху.

Що радять професійні кухарі?

При варінні макаронів більшість господинь додають у воду сіль, дехто ще може додати трішки олії, щоб макаронні вироби не злипались. Однак, окрім цих базових інгредієнтів варто додати й кілька додаткових. Серед них:

Перець у вигляді горошку. Лавровий лист. Одну цибулину, цілу або розрізану навпіл.

В результаті вийде так, що макарони готуватимуться не у звичайній воді, а в такому собі бульйоні, який надасть їм пряного аромату. Заправляти такі макарони можна як зазвичай маслом, або улюбленим соусом.

Які соуси найкраще смакують з макаронами?

Також для тих, хто звик заправляти макарони лише маслом не зайвим буде дізнатися й про різноманітні соуси, які дуже швидко та легко готуються й щоразу можуть перетворити макарони в зовсім іншу страву.

Серед того, що підходить найбільше:

Вершковий соус на молоці, з пармезаном та спеціями. Грибний соус з печериць на оливковій олії. Сирний соус на основі твердого сиру, вершків та орегано. Томатний соус з помідорів, томатної пасти, італійських трав, та курячого бульйону. Соус на основі песто з пармезаном, подрібненими горіхами та різноманітними ароматними спеціями.

Детальний рецепт до кожного з цих соусів можна знайти в Інтернеті, причому у різних варіаціях.