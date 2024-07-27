У НАТО розповіли про брак ППО, ракет і боєприпасів для оборони

НАТО стикається зі значними недоліками у сфері оборони в шести критичних галузях, йдеться в нещодавній доповіді Reuters із посиланням на військових і цивільних представників альянсу.

Серед виявлених проблем – брак систем ППО, ракет дальнього радіусу дії, чисельність військ, боєприпасів, проблеми з логістикою та безпечним зв’язком на полі бою. Наразі альянс розробляє секретні плани щодо вирішення цих проблем.

У доповіді підкреслюється, що НАТО необхідно терміново усунути ці недоліки, щоб забезпечити надійний оборонний потенціал перед обличчям загроз.

Брак систем ППО в Європі, про який також пише The Economist, відображає ширшу заклопотаність з приводу браку перехоплювачів для протидії великомасштабним атакам.