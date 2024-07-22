Действовать нужно немедленно: ПФУ сделал важное заявление, касающееся всех пенсионеров

В Украине лицо, выходящее на заслуженный отдых и оформляющее пенсию, может оформить и так называемое пенсионное удостоверение. Это важный документ, который теперь можно иметь в обычном пластиковом формате или в электронном — в приложении “Дия”. Однако большинство пенсионеров все еще предпочитают обычные удостоверения и к сожалению нередко они их теряют не зная, что в таком случае делать. В ПФУ объяснили алгоритм действий, призвали не паниковать, однако если потеряли удостоверение, то сразу браться за его восстановление.

“Пенсионер может получить новый документ, обратившись в избранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (по ссылке portal.pfu.gov.ua) или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд», — отмечают в ПФУ.

Как восстановить документ?

Если вы решили возобновлять удостоверение через отделение ПФУ, то с собой нужно иметь следующий список документов:

Паспорт и идентификационный код. Заполненное заявление о том, что вы хотите восстановить утраченное удостоверение. Цветное фото образца 3х2,5 см.

Обращаетесь с этими документами в удобное для вас отделение, и ожидаете нового удостоверения.

Также все это можно сделать и онлайн не выходя из дома, например через портал Пенсионного фонда. Нужно авторизоваться на сайте и зайти в раздел “О пенсионном обеспечении”, а затем выбрать опцию “Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения”. Для того чтобы подать заявку онлайн нужно сделать скан того же паспорта, идентификационного кода, а также собственной подписи и прикрепить к цифровым документам собственное фото.

Скан копии должны быть цветными и обязательно убедитесь, что они четкие и на них видна вся необходимая информация. Формат документов должен быть JPG или PDF, а размер каждого документа не должен превышать 1 Мб.

Забрать готовое удостоверение можно будет в сервисном центре, который вы укажете в заявлении.