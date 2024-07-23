Українцям нагадують про нові правила оплати за електроенергію: що треба знати?

З червня тариф на електроенергію суттєво зріс. Тепер споживачі платять по 4,32 гривні за кВт/годину незалежно від того, скільки електроенергії було використано протягом місяця. Багатьох це вводить в ступор, адже до цього була інформація, що подібний тариф буде застосовуватися лише для споживачів, які використали за місяць більше ніж 100 кіловатів. Однак згодом все ж таки вирішили, що новий тариф стосуватиметься всіх без винятку.

«Починаючи з 1 червня 2024 року та по 30 квітня 2025 року вартість 1 кВт·год становитиме 4,32 грн, незалежно від місячного обсягу споживання. Закликаємо вас врахувати ці зміни під час здійснення розрахунків за спожиту електричну енергію», — зазначають в Уряді.

Як можна зекономити електроенергію?

Також українців закликають якомога більше економити світло й не лише з метою економії коштів, а й з ціллю економити саму електроенергію, якої зараз сильно бракує. Навіть попри регулярні відключення електроенергії в системі постійно спостерігається її дефіцит. Тож людей закликають мінімізувати використання кондиціонерів, не вмикати одночасно відразу декілька пристроїв, наприклад, пилосос, бойлер та пральну машинку. Також, закликають мінімізувати використання світла у пікові години, а саме з 19:00 до 22:00.

Щодо подальших відключень, то експерти зазначають, що в серпні світла мало б трішки побільшати, адже з ремонту вийде кілька об’єктів критичної інфраструктури. Далі у вересні та жовтні ситуація може бути більш менш стабільною, за умови, що не буде нових масованих ударів. Ну а, як все складеться з початком опалювального сезону не прогнозує ніхто.

Як економити кошти на електроенергії?

Щоб платити менше українцям радять встановити двозонні лічильники. Тоді можна буде користуватися нічним тарифом, за який потрібно платити на 50% менше. Нічний тариф діє з 23:00 до 07:00. Коштує такий лічильник приблизно 3000 гривень. Вартість залежить від модифікації та виробника.