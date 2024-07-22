Діяти потрібно негайно: ПФУ зробив важливу заяву, яка стосується усіх пенсіонерів
В Україні особа, яка виходить на заслужений відпочинок та оформлює пенсію може оформити й так зване пенсійне посвідчення. Це важливий документ, який наразі можна мати у звичайному пластикову форматі, або ж в електронному — в додатку “Дія”. Однак більшість пенсіонерів все ще надають перевагу звичайним посвідченням й на жаль нерідко вони його гублять не знаючи, що в такому випадку робити. В ПФУ пояснили алгоритм дій, закликали не панікувати, однак якщо загубили посвідчення, то одразу ж братися за його відновлення.
“Пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України або онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (за посиланням portal.pfu.gov.ua) або за допомогою мобільного додатка «Пенсійний фонд»”, — зазначають у ПФУ.
Як відновити документ?
Якщо ви вирішили відновлювати посвідчення через відділення ПФУ, то з собою потрібно мати наступний перелік документів:
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Заповнену заяву про те, що ви хочете відновити втрачене посвідчення.
- Кольорове фото зразка 3х2,5 см.
Звертаєтесь з цими документами до зручного для вас відділення, та очікуєте на нове посвідчення.
Також все це можна зробити й онлайн не виходячи з дому, наприклад, через портал Пенсійного фонду. Потрібно авторизуватися на сайті та зайти в розділ “Про пенсійне забезпечення”, а потім вибрати опцію “Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення”. Для того, аби подати заявку онлайн потрібно зробити скан того ж паспорта, ідентифікаційного коду, а ще власного підпису і прикріпити до цифрових документів власне фото.
Скан копії повинні бути кольоровими й обов’язково переконайтесь, що вони чіткі та на них видно всю необхідну інформацію. Формат документів повинен бути JPG або PDF, а розмір кожного документа не повинен перевищувати 1 Мб.
Забрати готове посвідчення можна буде у тому сервісному центрі, який ви вкажете у заяві.
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