Стало известно, как рабочий стол компьютера влияет на его производительность и скорость работы

Множество владельцев ноутбуков или стационарных компьютеров жалуются на то, что устройство слишком медленно работает. Зависает, глючит, долго загружает нужные приложения, долго включается и перезагружается. Конечно это раздражает и создает немалый дискомфорт в пользовании устройством. Причин, почему так происходит, может быть достаточно много и одна из них достаточно банальна. Речь о заполненном ярлыками “рабочем столе” ПК. То есть главный экран, на котором мы видим иконки разных программ, а еще сюда же можем сохранять всевозможные файлы, создавать папки и т.д.

Почему переполненный рабочий стол это плохо?

Как отмечают эксперты, чем больше на рабочем столе всевозможных иконок, тем больше глючит компьютер. Каким-то образом это влияет на скорость его работы. Специалисты советуют иметь на рабочем столе максимум 3-5 иконок. Это стандартные такие, как “Мой компьютер”, а еще какие-то основные браузеры, и, возможно, самые необходимые программы для работы. Все остальное нужно убрать, а также не лениться, время от времени удалять ненужные файлы. Кроме этого, не забудьте удалить их и из “Корзины”, ведь там они продолжают занимать память.

Что еще замедляет работу ПК?

Иногда причины того, почему ноутбук медленно работает гораздо серьезнее. Среди основного можно выделить следующее:

Перегрузка памяти компьютера. Регулярно очищайте устройство с помощью специальных приложений, удаляйте кэш и неиспользуемые приложения. Фоновые обновления. Иногда ноутбук может очень медленно работать, потому что на фоне как раз загружаются системные обновления. Вы можете выключить их в настройках и обновлять ноутбук в конкретный отрезок времени, когда, например, не пользуетесь им. Загрязнение пылью. Также ноутбук будет очень глючить, если вы его давно чистили и заменяли термопасту. Делать это желательно в специальных мастерских и не реже раза в год.

Для лучшей работы гаджета также рекомендуется держать его исключительно на жесткой поверхности, а еще лучше на специальной охлаждающей подставке.