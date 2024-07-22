Стало відомо, як “робочий стіл” комп’ютера впливає на його продуктивність та швидкість роботи

Безліч власників ноутбуків, чи стаціонарних комп’ютерів скаржаться на те, що пристрій надто повільно працює. Зависає, глючить, довго завантажує потрібні програми, довго вмикається й перезавантажується. Звісно це дратує, та створює чималий дискомфорт у користуванні пристроєм. Причин, чому так відбувається, може бути доволі багато й одна з них доволі банальна. Мова про заповнений ярликами “робочий стіл” ПК. Тобто головний екран, на котрому ми бачимо іконки різних програм, а ще сюди ж можемо зберігати різноманітні файли, створювати папки тощо.

Чому переповнений робочий стіл це погано?

Як зазначають експерти, чим більше на робочому столі всіляких іконок, тим більше глючитиме комп’ютер. Якимось чином це напряму впливає на швидкість його роботи. Фахівці радять мати на робочому столі максимум 3-5 іконок. Це стандартні такі, як “Мій комп’ютер”, а ще якісь основні браузери, та можливо найнеобхідніші програми для роботи. Все інше потрібно прибрати, а також не лінуватися час від часу видаляти непотрібні файли. Окрім цього, не забудьте видалити їх і з “Кошика”, адже там вони продовжують займати пам’ять.

Що ще сповільнює роботу ПК?

Інколи причини того, чому ноутбук повільно працює, значно серйозніші. Серед основного можна виділити наступне:

Перевантаження пам’яті комп’ютера. Регулярно очищайте пристрій за допомогою спеціальних програм, видаляйте кеш та зайві програми, якими не користуєтесь. Фонові оновлення. Інколи ноутбук може дуже повільно працювати, тому що на фоні якраз завантажуються якісь системні оновлення. Ви можете вимкнути їх в налаштуваннях й оновлювати ноутбук в конкретний відрізок часу, коли, наприклад, не користуєтесь ним. Забруднення пилом. Також, ноутбук буде дуже глючити, якщо ви його давно чистили та замінювали термопасту. Робити це бажано у спеціальних майстернях й не рідше ніж раз у рік.

Для кращої роботи гаджета також рекомендується тримати його виключно на твердій поверхні, а ще краще на спеціальній охолоджувальній підставці.