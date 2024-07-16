Регистрация автомобилей будет происходить по-новому: в Раде готовят сразу три законопроекта

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению сразу три новых законопроекта, касающихся изменений процедуры регистрации транспортных средств. В частности, изменения коснутся и работы сервисных центров МВД, которые этим и занимаются. Обо всем, что готовят и над чем планируют работать нардепы, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Планируется существенно упростить ряд процедур

В частности, проект Закона №9083 предусматривает упрощение продажи подержанных автомобилей через различные площадки, которые могут выступать посредником между владельцем транспортного средства и покупателем.

Например, если закон начнет действовать, то владелец подержанного авто может обратиться к автосалону, снять автомобиль с учета, получить средства или новый автомобиль (если речь об обмене), а продажей его старого авто будет заниматься автосалон. Также посредник и будет заниматься перерегистрацией авто на нового владельца.

«В целом указанный законопроект незначителен по объему, но его дальнейшее принятие и правоприменение прогнозируемо упростит работу для хозяйствующих субъектов, работающих с автомобилями, так и других юридических лиц, имеющих в собственности транспортные средства», — рассказал Богдан Драпятый.

Что касается второго законопроекта №9219, то им планируют передать полномочия по учету и регистрации крупногабаритных транспортных средств от Государственной службы Украины в территориальные органы МВД. Речь идет о таких категориях ТС, как бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и т.д.

Ну и третий законопроект №9504 предусматривает предоставить сервисным центрам МВД больше полномочий. То есть сделать так, чтобы они могли оперативно пересмотреть информацию о людях, желающих получить водительское удостоверение, и имеют ли они на это право.

«Реализация проекта Закона обеспечит возможность гражданину, фактически имея при себе телефон с приложением Дия, только идентифицировать себя, а остальная информация, необходимая для получения водительского удостоверения или перерегистрация автомобиля, будет взята из соответствующих государственных реестров», — отметил Богдан Драпятый.