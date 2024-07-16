Раніше тільки штраф – тепер 15 років: в Україні змінили покарання за популярне правопорушення

В Україні аномальна спека й висока пожежна небезпека. Попри це, ще є громадяни, які примудряються підпалювати сухе листя. Це заборонено, а в умовах воєнного стану й тим паче. За подібні дії українцям загрожує штраф до 100 000 гривень й звинувачення у диверсії.

“За порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. В умовах воєнного стану підпали також можуть трактуватися як диверсії“, – йдеться у роз’ясненні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Стаття 113. Диверсія 1. Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, – карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, – караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Порушників шукатимуть та виявлятимуть за допомогою дронів. Цим займатимуться фахівці ДСНС.

Які штрафи передбачено за подібні дії?

За спалювання трави та іншої рослинності в Україні передбачені штрафи, однак їхні суми залежать від низки факторів. Для прикладу, для звичайних громадян перший штраф коливається в межах 3060-6120 гривень. Якщо порушення вчинила посадова особа, то її оштрафують на 15-21 тисячу гривень.

Якщо вогонь поширюється на велику територію, якісь пасовища, чи лугові зони, то штраф ще зростатиме.

Якщо ж вогонь поширився на лісову зону, наблизився близько до житлових будинків або залізничної колії, то тоді оштрафувати можуть на 90-150 тисяч гривень. В разі, якщо внаслідок пожежі померли люди, то палію загрожує кримінальна відповідальність на термін від 2 до 5 років.

Чому не можна палити траву?

Причин є декілька. Часто люди говорять, що це призводить до смерті багатьох тварин і це дійсно так. Окрім того, що існує загроза для життя тварин, не менша загроза існує й для людей. Дим, який виділяється в процесі горіння містить токсичні речовини серед яких чадний газ, важкі метали, а ще багато пилу. Він може спровокувати сильне отруєння. Також, земля на якій була пожежа відновлюється мінімум 5 років, а токсичні речовини потрапляють не лише в повітря, а й в ґрунт і у підземні води.