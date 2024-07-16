Раньше только штраф – теперь 15 лет: в Украине изменили наказание за популярное правонарушение

В Украине аномальная жара и высокая пожароопасность. Несмотря на это, есть еще граждане, которые умудряются поджигать сухие листья. Это запрещено, а в условиях военного положения и тем более. За подобные действия украинцам грозит штраф до 100 000 гривен и обвинение в диверсии.

“За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В условиях военного положения поджоги также могут трактоваться как диверсии“, – говорится в разъяснении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Статья 113. Диверсия 1.Совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 2. Те же деяния, совершенные в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, – наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Нарушителей будут искать и обнаруживать с помощью дронов. Этим будут заниматься специалисты ГСЧС.

Какие штрафы предусмотрены за подобные действия?

За сжигание травы и другой растительности в Украине предусмотрены штрафы, однако их суммы зависят от ряда факторов. Например, для обычных граждан первый штраф колеблется в пределах 3060-6120 гривен. Если нарушение совершило должностное лицо, то его оштрафуют на 15-21 тысячу гривен.

Если огонь распространяется на большую территорию, пастбища или луговые зоны, то штраф еще будет расти.

Если же огонь распространился на лесную зону, приблизился к жилым домам или железнодорожному пути, то тогда оштрафовать могут на 90-150 тысяч гривен. В случае, если в результате пожара умерли люди, то поджигателю грозит уголовная ответственность на срок от 2 до 5 лет.

Почему нельзя сжигать траву?

Причин несколько. Часто люди говорят, что это приводит к смерти многих животных, и это действительно так. Кроме того, что существует угроза жизни животных, не меньшая угроза существует и для людей. Дым, что выделяется в процессе горения, содержит токсичные вещества среди которых угарный газ, тяжелые металлы, а еще много пыли. Он может спровоцировать сильнейшее отравление. Также земля на которой был пожар восстанавливается минимум 5 лет, а токсичные вещества попадают не только в воздух, но и в почву и в подземные воды.